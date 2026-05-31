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CLASIFICACIÓN. Colo Colo tiene nuevos escoltas: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 14

Revisa cómo quedaron ubicados los equipos del Campeonato Nacional 2026 tras el cierre de la decimocuarta jornada.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO

La fecha 14 de la Liga de Primera 2026 llegó a su fin este domingo, dejando movimientos importantes tanto en la parte alta como en la zona baja de la tabla de posiciones.

Colo Colo se consolidó como el líder exclusivo del torneo tras imponerse en su visita a La Serena. Eso sí, el equipo de Fernando Ortiz ahora tiene nuevos escoltas.

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Se trata de Universidad Católica y Coquimbo Unido, que vencieron como forasteros a Huachipato y Deportes Limache, respectivamente, para quedar a 10 puntos del “Cacique”.

Otro de los grandes ganadores de la jornada fue Everton, quien sorprendió en su visita a Rancagua y se llevó un valioso triunfo ante O’Higgins para instalarse en puestos de avanzada.

Por su parte, Universidad de Chile se reencontró con los triunfos ante Deportes Concepción y volvió a meterse en la pelea por los puestos de clasificación internacional, en una tabla cada vez más ajustada en la zona media.

Mientras tanto, en el fondo de la clasificación, Deportes Concepción y Unión La Calera siguen comprometidos en la zona de descenso.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 14

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