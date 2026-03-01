Kast se instalará en La Moneda desde el 11 de marzo junto a Pía Adriasola: esta es la habitación que ocuparán

El presidente electo José Antonio Kast se instalará a vivir en el Palacio de La Moneda desde el próximo 11 de marzo, día en que asumirá oficialmente el mando, concretando así una de sus promesas de campaña.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) confirmaron a La Tercera la decisión y subrayaron su carácter simbólico.

“Tal como lo prometió, el presidente empieza a vivir ahí desde el mismo 11, como un mensaje republicano, de sobriedad y de austeridad ante el país. Esa noche se queda en La Moneda, esa es su decisión”, señalaron.

Además del gesto político, la medida busca evitar los traslados diarios desde Buin hasta el centro de Santiago, reduciendo tiempos de desplazamiento y la logística de seguridad asociada.

No ocurría desde 1950

Para definir el lugar específico dentro del palacio se analizaron dos opciones: dependencias del tercer piso, ubicadas en el sector central con vista hacia la Plaza de la Constitución, y el despacho que utilizó Cecilia Morel durante los gobiernos de Sebastián Piñera, en el ala nororiente del segundo piso.

Finalmente, fue Pía Adriasola quien resolvió optar por esta última alternativa, espacio que actualmente ocupa de forma transitoria la División Jurídica de la Segpres.

Con esta decisión, Kast retomará una práctica que no se aplicaba desde la administración de Carlos Ibáñez del Campo en la década de 1950, cuando el palacio dejó de utilizarse como residencia permanente del jefe de Estado.