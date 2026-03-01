;

Kast se instalará en La Moneda desde el 11 de marzo junto a Pía Adriasola: esta es la habitación que ocuparán

La decisión fue adoptada por la futura Primera Dama y apunta a cumplir una promesa de campaña, combinando simbolismo republicano con razones prácticas de traslado y seguridad.

Martín Neut

Kast - Adriosola

Kast - Adriosola / VICTOR HUENANTE

El presidente electo José Antonio Kast se instalará a vivir en el Palacio de La Moneda desde el próximo 11 de marzo, día en que asumirá oficialmente el mando, concretando así una de sus promesas de campaña.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) confirmaron a La Tercera la decisión y subrayaron su carácter simbólico.

“Tal como lo prometió, el presidente empieza a vivir ahí desde el mismo 11, como un mensaje republicano, de sobriedad y de austeridad ante el país. Esa noche se queda en La Moneda, esa es su decisión”, señalaron.

Revisa también:

ADN

Además del gesto político, la medida busca evitar los traslados diarios desde Buin hasta el centro de Santiago, reduciendo tiempos de desplazamiento y la logística de seguridad asociada.

No ocurría desde 1950

Para definir el lugar específico dentro del palacio se analizaron dos opciones: dependencias del tercer piso, ubicadas en el sector central con vista hacia la Plaza de la Constitución, y el despacho que utilizó Cecilia Morel durante los gobiernos de Sebastián Piñera, en el ala nororiente del segundo piso.

Finalmente, fue Pía Adriasola quien resolvió optar por esta última alternativa, espacio que actualmente ocupa de forma transitoria la División Jurídica de la Segpres.

Con esta decisión, Kast retomará una práctica que no se aplicaba desde la administración de Carlos Ibáñez del Campo en la década de 1950, cuando el palacio dejó de utilizarse como residencia permanente del jefe de Estado.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad