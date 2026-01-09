Fracasa licitación clave de la Ley Uber y su implementación queda en duda antes del cambio de Gobierno / Cris Cantón

La implementación de la Ley de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, sufrió un revés luego de que el Ministerio de Transportes (MTT) declarara desierta la licitación para crear el registro electrónico central exigido por la normativa.

Este sistema es considerado esencial para la puesta en marcha de la ley, por lo que el resultado complica seriamente que pueda entrar en vigor antes del término del actual Gobierno.

De acuerdo con los antecedentes, la Subsecretaría de Transportes no recibió ofertas que cumplieran los requisitos técnicos mínimos para el desarrollo del software y la infraestructura necesarios.

La licitación había sido autorizada en noviembre de 2025 y exigía una plataforma con altos estándares tecnológicos, incluyendo arquitectura específica y uso de servicios en la nube de Amazon Web Services (AWS).

Solo una empresa presentó una propuesta, la que fue descartada por no acreditar la experiencia requerida, no cumplir con las exigencias técnicas y presentar observaciones en los perfiles profesionales ofrecidos.

El registro electrónico es clave, ya que obliga a las Empresas de Aplicación de Transporte a inscribirse para operar legalmente. Sin esta plataforma, el componente operativo de la ley queda detenido.