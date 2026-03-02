Adolescente de 13 años es mordido por perro en ascensor de Ñuñoa y multan al dueño: esto deberá pagar

La Corte de Apelaciones de Santiago rebajó las sanciones impuestas a los dueños de un perro que mordió a un adolescente de 13 años al interior de un ascensor en Ñuñoa, en un hecho ocurrido el 26 de septiembre de 2023.

De acuerdo con los antecedentes del fallo, cerca de las 7:20 horas un Border Collie ingresó junto a su cuidadora al elevador de un edificio, donde también se encontraba el menor.

En ese contexto, el animal se abalanzó sobre él y lo mordió en el muslo izquierdo, provocándole lesiones que motivaron una denuncia y una querella infraccional.

En primera instancia, el Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa condenó a los tenedores por infringir la Ley N°21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas, aplicando multa e indemnizaciones por daño moral y daño emergente, además del pago de costas.

Multa de 1 UTM y $200 mil

Sin embargo, tras la apelación, el tribunal de alzada estimó que no se acreditó el incumplimiento de una obligación específica distinta al deber general de cuidado que impone la normativa.

Asimismo, subrayó que el perro no corresponde a una raza catalogada como potencialmente peligrosa por el Decreto N°1.007, por lo que no era exigible el cumplimiento de medidas adicionales.

Con ello, la Corte redujo la multa a 1 UTM y fijó en $200.000 la indemnización por daño moral, considerando excesivo el monto determinado en primera instancia. También rechazó el pago por daño emergente, al no acreditarse una relación directa entre los gastos psicológicos reclamados y el ataque.