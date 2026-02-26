Louis de Grange descarta traspaso de información por cable submarino en reunión con ministro Muñoz

En medio de la tensión política y diplomática generada por el proyecto de cable submarino vinculado a China, el futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, salió a respaldar públicamente los dichos del próximo titular de Interior,Claudio Alvarado, y descartó que ese tema haya sido abordado en la reunión bilateral que sostuvo con el actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Las declaraciones de De Grange buscan despejar las dudas instaladas tras la polémica por el manejo de la información asociada al proyecto, que ha generado roces entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo. En ese contexto, el futuro secretario de Estado fue enfático en ratificar la versión ya entregada por Alvarado en entrevista con T13 Radio.

“El ministro Alvarado fue muy preciso, muy claro en la información”, sostuvo De Grange, alineándose con la postura del equipo entrante y descartando cualquier omisión deliberada o falta de transparencia en el encuentro sostenido el pasado 13 de febrero.

Equipo de Kast insiste en que el tema no fue tratado

De acuerdo con lo señalado por el futuro ministro de Transportes, durante esa reunión no se entregaron antecedentes ni se discutió el proyecto del cable submarino, iniciativa que ha generado inquietud tanto a nivel interno como internacional. “El viernes 13 de febrero no se nos pasó información, y el ministro Claudio Alvarado ya fue bien claro en su intervención pública”, recalcó.

La aclaración cobra relevancia luego de que desde La Moneda se insinuara que el tema había sido parte de los traspasos entre autoridades, lo que fue interpretado por el equipo entrante como un intento de trasladar la controversia al próximo gobierno. Frente a ello, De Grange subrayó que las reuniones bilaterales se centraron exclusivamente en materias propias del proceso de cambio de mando y no en proyectos sensibles en evaluación.

Desde el entorno del presidente electo se ha insistido en que cualquier definición sobre el cable submarino deberá ser analizada una vez que asuman formalmente sus funciones, con todos los antecedentes técnicos y estratégicos sobre la mesa.

Mientras tanto, el cruce de versiones refleja el clima de desconfianza que se ha instalado en la recta final del gobierno actual, especialmente en temas que involucran política exterior, infraestructura estratégica y relaciones con potencias internacionales.