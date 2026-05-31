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Palestino resiste con diez e iguala ante Audax en el clásico de colonias por la Liga de Primera

Árabes e itálicos repartieron puntos en La Cisterna.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Palestino y Audax Italiano igualaron sin goles en una nueva edición del clásico de colonias disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna, en el encuentro que cerró la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

El cuadro árabe tuvo las ocasiones más claras del primer tiempo. A los 14’, Sebastián Gallegos probó con un potente remate desde fuera del área que exigió una notable intervención de Tomás Ahumada.

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Minutos después, el propio volante uruguayo volvió a generar peligro con un disparo dentro del área que se estrelló en el poste, para alivio del elenco de La Florida.

La ocasión más clara de la visita llegó a los 28’, cuando Franco Troyansky conectó a quemarropa un centro desde el sector izquierdo, pero Sebastián Pérez reaccionó de gran manera para evitar la apertura de la cuenta.

Cerca del cierre de la primera mitad, Palestino volvió a generar peligro con un cabezazo de Enzo Roco a los 36’. Sin embargo, Ahumada respondió una vez más con un tapadón que le permitió a Audax irse al descanso con el arco en cero.

Sin embargo, el panorama se complicó para el equipo de Guillermo Farré en el complemento, tras quedarse con un hombre menos producto de la expulsión de Sebastián Gallegos. El volante cometió una dura infracción sobre Enzo Ferrario a los 70′, recibió su segunda tarjeta amarilla y terminó viendo la roja del árbitro Reinerio Alvarado.

Con un hombre más, el conjunto itálico tomó el control del partido y generó varias aproximaciones de peligro. La más clara llegó a los 88′, cuando Diego Coelho sacó un remate que pasó rozando el poste izquierdo de Pérez.

La igualdad dejó a Palestino en el séptimo lugar de la tabla con 21 puntos, a doce del líder Colo Colo (33). Por su parte, Audax Italiano se mantuvo en la decimotercera posición con 15 unidades, a solo cuatro de la zona de descenso que ocupan Deportes Concepción y Unión La Calera, ambos con 11 puntos.

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