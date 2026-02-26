Pellegrini va por un récord histórico para el Real Betis en los derbis ante el Sevilla

Manuel Pellegrini buscará extender su destacada campaña con el Real Betis en la presente liga española cuando enfrente el derbi ante el Sevilla.

Un partido más que importante para el “Ingeniero”, que además de intentar acercarse a la zona de clasificación a la Champions League, irá por un hito inédito en los clásicos de la ciudad para su club.

Si los verdiblancos vencen al equipo donde militan Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, será la primera vez en la historia que el Betis logre tres triunfos consecutivos ante el Sevilla.

Los últimos dos derbis fueron para el conjunto de Pellegrini: el más reciente de la temporada pasada por 2-1 en el Benito Villamarín y el primero de la presente campaña, en noviembre de 2025, por 2-0.

En un escenario completamente distinto llega el Sevilla, que con apenas 29 puntos en La Liga sabe que una nueva derrota podría acercarlo peligrosamente a la zona de descenso.