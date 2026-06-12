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Estafó a cerca de 60 parejas y estaba en libertad: ordenan prisión preventiva para banquetera acusada de fraude en región de Valparaíso

La imputada había recuperado su libertad tras pagar una caución de $5 millones, pero el tribunal de alzada acogió una apelación y decretó su ingreso a la cárcel.

Martín Neut

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La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó este viernes la prisión preventiva de Natalia Álvarez Murillo, banquetera acusada de estafar a cerca de 60 parejas que contrataron sus servicios para matrimonios que finalmente no se concretaron.

La imputada había recuperado su libertad esta semana tras pagar una caución de $5 millones, luego de ser formalizada en Viña del Mar. Sin embargo, la Fiscalía Regional de Valparaíso y una de las partes querellantes apelaron la decisión, lo que llevó al tribunal de alzada a revisar la medida cautelar.

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Al acoger los argumentos presentados, la Tercera Sala de la Corte revocó la resolución anterior y decretó su ingreso a prisión preventiva.

120 días de plazo para la investigación

En su fallo, el tribunal señaló que, “atendido el mérito de los antecedentes” y considerando “el número de delitos investigados, la pena asignada a los mismos y la sanción legal probable”, correspondía imponer la medida más gravosa.

Asimismo, los magistrados concluyeron que la libertad de la acusada constituye un “peligro para la seguridad de la sociedad”.

Según los antecedentes de la investigación, el perjuicio económico para las víctimas alcanzaría cerca de $120 millones. La causa continuará con diligencias durante un plazo de investigación fijado en 120 días.

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