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Gobierno aborda salida del seremi de Salud de Ñuble: “Son cambios normales en una administración”

Mientras se define a la nueva autoridad titular, el cargo será asumido de manera subrogante por Gustavo Rojas.

Javiera Rivera

Gobierno aborda salida del seremi de Salud de Ñuble: “Son cambios normales en una administración”

Luego de las críticas surgidas tras la salida del seremi de Salud de Ñuble, Jorge Carrillo, el Gobierno defendió la decisión y aseguró que se trata de un cambio propio del funcionamiento habitual de la administración pública.

El delegado presidencial regional, Diego Sepúlveda, señaló que los ajustes en los equipos de gobierno buscan garantizar el mejor funcionamiento de las instituciones y recordó que recientemente también se realizó un cambio de gabinete a nivel nacional.

“Los cambios en el equipo de gobierno son parte del trabajo normal de una administración”, afirmó la autoridad, agregando que el principal objetivo es mantener la continuidad de las políticas sanitarias en la región.

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Mientras se define a la nueva autoridad titular, el cargo será asumido de manera subrogante por Gustavo Rojas, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi.

Las declaraciones se producen luego de que parlamentarios y dirigentes gremiales cuestionaran la salida de Carrillo, quien dejó el cargo antes de cumplir tres meses en funciones.

Además, solicitaran mayores explicaciones sobre la decisión adoptada por el Ministerio de Salud.

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