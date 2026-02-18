Más problemas para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: Matías Almeyda recibe histórica sanción en La Liga Española

Sevilla no atraviesa por un momento sencillo, considerando que se ubican apenas en el puesto 13 de La liga Española, donde no ganan hace tres fechas.

Para peor, en su último duelo, el fin de semana pasado, solo pudieron empatar en casa ante el Alavés, partido en que su entrenador, Matías Almeyda fue expulsado tras un duro encontrón con el juez del partido, Iosu Galech Apezteguia.

El DT del plantel que integran Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sabía que la mano vendría dura en su contra ante la airada reacción que tuvo. “Considero que es una injusticia. Fui expulsado de manera vergonzosa y pierdo la cabeza ante una injsticia. Él no sabía si el que el que le había gritado era yo, y era otro”, remarcó el argentino en conferencia de prensa.

Sin embargo, el Comité de Disciplina no tuvo piedad con el exvolante y lo castigó con siete partidos de suspensión: dos por protestar al árbitro, uno por no dirigirse al vestuario, tres por “actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros” y uno por “conducta contraria al buen orden”.

En el Sevilla salieron a defender a Matías Almeyda a través de un comunicado ante la sanción más dura en los últimos siete años en el fútbol español.

“El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos”, remarcaron, apuntando a reducir un castigo que recién le permitirá volver a dirigir el 22 de abril, cuando reciban al Levante.

En el intertanto, y en caso que la apelación del Sevilla no prospere, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no contarán en la banca con Matías Almeyda en partidos decisivos, como el clásico ante el Real Betis (1 de marzo), su visita al Barcelona (15 de marzo) y el enfrentamiento en casa ante el Atlético de Madrid (12 de abril).