David Beckham y Tom Cruise protagonizan un curioso momento durante el Mundial 2026: atentos a la reacción de los hinchas / Gilbert Flores

En la previa del partido entre Estados Unidos y Paraguay, el actor Tom Cruise y el exfutbolista David Beckham protagonizaron un curioso momento en las galerías del SoFi Stadium.

Mientras ambos se acomodaban para ocupar sus respectivos asientos, un grupo de hinchas se acercó con camisetas de sus selecciones para pedirles autógrafos.

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde diversos usuarios reaccionaron a la inesperada aparición de David Beckham y Tom Cruise en el recinto deportivo.

“Beckham agarrando los teléfonos de los fans y sacándole fotos a Tom Cruise es todo lo que está bien”; “Nunca creí ver a Tom Cruise en una cancha de fútbol”; “Tom Cruise viendo a la Paraguay del Profe Alfaro me emocionó”; y “Tom Cruise firmando camisetas de Paraguay es el sueño más falopa que puedes tener”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales.