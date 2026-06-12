;

VIDEO. David Beckham y Tom Cruise protagonizan un curioso momento durante el Mundial 2026: atentos a la reacción de los hinchas

El exfutbolista y el actor se encuentran en el SoFi Stadium disfrutando del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Nicolás Lara Córdova

David Beckham y Tom Cruise protagonizan un curioso momento durante el Mundial 2026: atentos a la reacción de los hinchas

David Beckham y Tom Cruise protagonizan un curioso momento durante el Mundial 2026: atentos a la reacción de los hinchas / Gilbert Flores

En la previa del partido entre Estados Unidos y Paraguay, el actor Tom Cruise y el exfutbolista David Beckham protagonizaron un curioso momento en las galerías del SoFi Stadium.

Mientras ambos se acomodaban para ocupar sus respectivos asientos, un grupo de hinchas se acercó con camisetas de sus selecciones para pedirles autógrafos.

Revisa también:

ADN

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde diversos usuarios reaccionaron a la inesperada aparición de David Beckham y Tom Cruise en el recinto deportivo.

“Beckham agarrando los teléfonos de los fans y sacándole fotos a Tom Cruise es todo lo que está bien”; “Nunca creí ver a Tom Cruise en una cancha de fútbol”; “Tom Cruise viendo a la Paraguay del Profe Alfaro me emocionó”; y “Tom Cruise firmando camisetas de Paraguay es el sueño más falopa que puedes tener”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad