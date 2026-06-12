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“No va a ser desvinculado, seguirá en nuestro plantel; está arrepentido y dispuesto a pedir disculpas”

El gerente deportivo de Rangers, Fabián Marzuca, se refirió al futuro de José Navarrete tras el tenso cruce que protagonizó con hinchas del club en la derrota frente a Deportes Santa Cruz.

Bastián Lizama

@Rangersdetalca_

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La crisis de Rangers en la Primera B ha tenido como uno de sus principales apuntados a José Navarrete. Tras la última derrota ante Deportes Santa Cruz, el lateral protagonizó un tenso cruce con los hinchas del club en las tribunas del Estadio Fiscal de Talca, llegando incluso a ofrecer golpes a quienes lo increpaban.

A esto se suma que el jugador fue condenado por la justicia a 541 días de presidio menor en su grado medio, tras verse involucrado en una causa por receptación de un vehículo motorizado y uso de una placa patente falsificada. Una situación que ha generado un fuerte rechazo por parte de la hinchada, que incluso ha pedido su salida del cuadro piducano.

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Ante esto, el gerente deportivo de Rangers, Fabián Marzuca, abordó el tema en conversación con Gigante Deportivo y aclaró cuál es la postura del club. “José Navarrete va a seguir siendo jugador de nuestro plantel, no va a ser desvinculado por la situación que ocurrió el fin de semana”, informó.

Marzuca detalló que la dirigencia ya se reunió con el futbolista para analizar lo ocurrido. “José fue sentado en la oficina nuestra por medio del club y se le dejó súper claro que los actos reactivos que tuvo él, fuera del porqué y los motivos de por qué fueron, pero que sus actos reactivos no son lo que nosotros queremos alineados al club”, afirmó.

“Él también está súper arrepentido de la situación, quería pedir disculpas, está dispuesto a pedir disculpas, se sentía muy avergonzado por lo que acaba de realizar”, agregó.

Por último, el gerente deportivo de Rangers puso el foco en lo deportivo y señaló: “Nosotros queremos empezar a mirar con la esperanza de revertir esta situación porque Rangers es un club muy grande y tenemos que tener todas las fuerzas unidas para sacar esta situación adelante”.

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