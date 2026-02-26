;

“Si hago un gol, lo voy a celebrar...”: Juan Martín Lucero desafía a Colo Colo en su regreso al Estadio Monumental

El ex delantero del ‘cacique’ sabe que su reencuentro con los hinchas “Albos” será hostil.

Damián Riquelme

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este domingo se jugará la edición número 199 del Superclásico, en donde Universidad de Chile y Colo Colo verán las caras una vez más. Los “Azules” buscan su primera victoria de esta temporada y los “Albos” instalarse en la primera posición de la tabla.

Uno de los jugadores del “Romántico Viajero” que vivirá una hostil visita en el Estadio Monumental será Juan Martín Lucero, que regresa a lo que fue su casa en 2022.

Revisa también:

ADN

El delantero ya sabe que el reencuentro con los hinchas será incómodo. “Ya estuve en el Monumental cuando vine con Fortaleza (por Copa Libertadores), así que no es ninguna sorpresa lo que va a pasar y la manera en que me van a recibir. Esa vez sentí que había matado a alguien, entonces, aparte de eso, ¿qué más puede pasar?”, contó en conversación con TNT Sports.

“Uno, cuando se enfoca en el partido, lo externo no influye mucho, tienes que estar muy desconcentrado para que eso te afecte. Tampoco es que me haga el que tenga un algodón en los oídos y no escuche nada, pero por mi madurez no me afecta lo que me puedan gritar”, indicó.

Por otro lado, el mendocino comentó qué sucederá si marca un tanto en Macul. “Si hago un gol, lo voy a celebrar, más que nada por una cuestión de respeto a la camiseta que llevo hoy, que es la de la U. Aparte, sería el primero, así que tengo que festejarlo”, cerró Juan Martin Lucero de cara a lo que será su reencuentro con Colo Colo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad