“Si hago un gol, lo voy a celebrar...”: Juan Martín Lucero desafía a Colo Colo en su regreso al Estadio Monumental

Este domingo se jugará la edición número 199 del Superclásico, en donde Universidad de Chile y Colo Colo verán las caras una vez más. Los “Azules” buscan su primera victoria de esta temporada y los “Albos” instalarse en la primera posición de la tabla.

Uno de los jugadores del “Romántico Viajero” que vivirá una hostil visita en el Estadio Monumental será Juan Martín Lucero, que regresa a lo que fue su casa en 2022.

El delantero ya sabe que el reencuentro con los hinchas será incómodo. “Ya estuve en el Monumental cuando vine con Fortaleza (por Copa Libertadores), así que no es ninguna sorpresa lo que va a pasar y la manera en que me van a recibir. Esa vez sentí que había matado a alguien, entonces, aparte de eso, ¿qué más puede pasar?”, contó en conversación con TNT Sports.

“Uno, cuando se enfoca en el partido, lo externo no influye mucho, tienes que estar muy desconcentrado para que eso te afecte. Tampoco es que me haga el que tenga un algodón en los oídos y no escuche nada, pero por mi madurez no me afecta lo que me puedan gritar”, indicó.

Por otro lado, el mendocino comentó qué sucederá si marca un tanto en Macul. “Si hago un gol, lo voy a celebrar, más que nada por una cuestión de respeto a la camiseta que llevo hoy, que es la de la U. Aparte, sería el primero, así que tengo que festejarlo”, cerró Juan Martin Lucero de cara a lo que será su reencuentro con Colo Colo.