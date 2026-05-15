Muere a los 84 años Marcos Kaplun, histórico dirigente de Universidad de Chile / Rodrigo Sáenz/AGENCIAUNO

Marcos Kaplun Pimstein, exdirigente de Universidad de Chile, falleció a los 84 años durante la noche del pasado jueves.

El otrora director de Azul Azul llevaba varios días internado en la Clínica Indisa tras presentar complicaciones en su estado de salud, según consignó el medio La Magia Azul.

La familia de Marcos Kaplun informó que su funeral se realizará este viernes 15 de mayo, a las 15:00 horas, en el Cementerio Israelita de la comuna de Recoleta.

El paso de Marcos Kaplun por la U y Azul Azul

Marcos Kaplun se integró a la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (Corfuch) en 1976, desempeñándose durante 18 años en distintos cargos directivos.

El dirigente se destacó por sus múltiples gestiones y aportes en el club azul. Además, estuvo detrás de la incorporación de Patricio Yáñez a la U en 1990, año donde el delantero volvió al fútbol chileno proveniente del Real Betis.

En 2017, Kaplun se incorporó al directorio de Azul Azul, donde ejerció como director independiente hasta 2019.

Posteriormente, se desempeñó como primer vicepresidente de la ANFP durante la administración de Sebastián Moreno, antes de la elección de Pablo Milad.