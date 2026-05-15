;

Migueles reconoce pagos en caso Vivanco y asegura que exministra no sabía: “Creí que era un favor entre amigos”

El imputado declaró durante dos jornadas ante la Fiscalía y aseguró que los pagos recibidos por parte de un abogado se originaron tras una asesoría informal vinculada a un conflicto con Codelco.

Cristóbal Álvarez

Archivo

Archivo

Durante el 23 y 24 de abril, Gonzalo Migueles prestó declaración ante los investigadores de la denominada trama bielorrusa, instancia en la que abordó su vínculo con abogados imputados y buscó descartar cualquier participación de su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en los hechos indagados.

Revisa también:

Según la Fiscalía de Los Lagos, Vivanco habría recibido sobornos de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a la empresa CBM en un litigio contra Codelco, operación en la que —de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público— Migueles habría actuado como intermediario. No obstante, en su testimonio, el imputado sostuvo que la exjueza desconocía los pagos que él recibió.

De acuerdo con su declaración, el origen de los dineros se remonta a una asesoría informal solicitada por Lagos en 2023, relacionada con un conflicto judicial entre una empresa minera y Codelco. Migueles explicó que, tras consultar a Vivanco sobre el concepto de “autotutela”, transmitió esa idea al abogado, lo que —según dijo— motivó los pagos posteriores.

En ese contexto, detalló que en diciembre de ese año recibió US$15.000, mientras que en febrero de 2024 obtuvo otros US$10.000 en efectivo y, meses después, una suma adicional de US$45.000. “Entendí que esa plata venía de lo de la minera, porque no había ningún otro motivo”, declaró.

Respecto de estos pagos, Migueles reconoció que en su momento no cuestionó su origen. “Me pareció fantástico porque me venía muy bien la plata”, afirmó, aunque actualmente expresó arrepentimiento.

En esa línea, agregó que consideró que se trataba de “una paleteada o un favor entre amigos”, asegurando que no creyó haber incurrido en una conducta contraria a la justicia.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad