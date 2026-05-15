Migueles reconoce pagos en caso Vivanco y asegura que exministra no sabía: “Creí que era un favor entre amigos”
El imputado declaró durante dos jornadas ante la Fiscalía y aseguró que los pagos recibidos por parte de un abogado se originaron tras una asesoría informal vinculada a un conflicto con Codelco.
Durante el 23 y 24 de abril, Gonzalo Migueles prestó declaración ante los investigadores de la denominada trama bielorrusa, instancia en la que abordó su vínculo con abogados imputados y buscó descartar cualquier participación de su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en los hechos indagados.
Según la Fiscalía de Los Lagos, Vivanco habría recibido sobornos de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a la empresa CBM en un litigio contra Codelco, operación en la que —de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público— Migueles habría actuado como intermediario. No obstante, en su testimonio, el imputado sostuvo que la exjueza desconocía los pagos que él recibió.
De acuerdo con su declaración, el origen de los dineros se remonta a una asesoría informal solicitada por Lagos en 2023, relacionada con un conflicto judicial entre una empresa minera y Codelco. Migueles explicó que, tras consultar a Vivanco sobre el concepto de “autotutela”, transmitió esa idea al abogado, lo que —según dijo— motivó los pagos posteriores.
En ese contexto, detalló que en diciembre de ese año recibió US$15.000, mientras que en febrero de 2024 obtuvo otros US$10.000 en efectivo y, meses después, una suma adicional de US$45.000. “Entendí que esa plata venía de lo de la minera, porque no había ningún otro motivo”, declaró.
Respecto de estos pagos, Migueles reconoció que en su momento no cuestionó su origen. “Me pareció fantástico porque me venía muy bien la plata”, afirmó, aunque actualmente expresó arrepentimiento.
En esa línea, agregó que consideró que se trataba de “una paleteada o un favor entre amigos”, asegurando que no creyó haber incurrido en una conducta contraria a la justicia.
