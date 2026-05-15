VIDEO. ¿Cuál es la realidad de las dos Coreas? ¿Es posible una unificación? Experta en temas internacionales lo explica
La abogada internacionalista y columnista de ADN, Paz Zárate, está en Corea del Sur, desde donde mandó registros y explica la situación en la península asiática.
“Técnicamente, las dos Coreas siguen en guerra ya que no firmaron un tratado de paz cuando terminó la guerra que en el año 1953, que buscó la unificación forzosa. Los ciudadanos de Corea del Sur consideran innecesaria la unificación, mientras que Corea del Norte eliminó esta semana la unificación como propósito de su constitución”, explica.