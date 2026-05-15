Alerta para el bolsillo en Chile: créditos de consumo y sobregiros llegan a su mayor tasa en un año / Getty Images

Las tasas de interés de los créditos de consumo y las líneas de sobregiro alcanzaron su mayor nivel en más de un año, en medio de un escenario donde más personas recurren a tarjetas, avances y financiamiento rotativo para enfrentar gastos cotidianos.

Según cifras del Banco Central, el aumento de la tasa promedio de consumo estaría impulsado principalmente por el mayor uso de productos rotativos. Es decir, instrumentos que permiten seguir utilizando dinero prestado aunque la deuda anterior no se haya terminado de pagar.

Tarjetas, sobregiros y pago mínimo: el riesgo para los hogares

Desde la banca llaman a mirar las cifras con cautela. Matías Bernier, gerente de estudios de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, explicó que no se trataría de un alza transversal en todos los créditos.

“Es importante considerar que la tasa de interés promedio para productos de consumo refleja distintos tipos de productos financieros, como crédito en cuotas y otros productos rotativos como tarjetas y líneas”, señaló.

En esa línea, Bernier agregó que “el alza que se observa obedece a una mayor participación de los productos rotativos, y no a un alza generalizada en las tasas de interés”.

Uno de los puntos que más preocupa es el uso de deuda rotativa, especialmente tarjetas de crédito y líneas de financiamiento. En estos casos, las personas pueden pagar solo una parte de lo adeudado y dejar el resto pendiente para el mes siguiente.

El problema es que esa deuda sigue acumulando intereses y puede extenderse durante años. Para enfrentar ese riesgo, durante las próximas semanas comenzará a regir una nueva modalidad de pago mínimo para tarjetas de crédito, que obligará a amortizar una parte mayor del capital.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Berríos, explicó que “si yo pago el mínimo, en teoría estás pagando solamente intereses”. Por eso, precisó que la nueva fórmula busca que la cuota mínima también permita abonar la deuda original.

En tanto, la influencer financiera chilena Romina Capetillo recomendó revisar el costo real antes de endeudarse. “Evitar pagar en cuotas con interés, porque si el interés está alto, eso quiere decir que te va salir más caro”, indicó.

Especialistas aconsejan cotizar, evitar avances para gastos permanentes y revisar siempre el costo total del crédito.