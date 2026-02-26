;

Gustavo Álvarez pierde la pulseada con otro ex DT de la U para asumir asume como entrenador de Newell’s Old Boys

“La Lepra” definió al técnico que los va a intentar sacar de esta mala racha por la que transitan.

Damián Riquelme

FOTO:ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

FOTO:ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

Hace algunos días, tras una serie de malos resultados y tocar el fondo de la tabla, Newell’s Old Boys destituyó a la dupla de Sergio Gómez y Favio Orsi, que se encontraban al mando del equipo.

Uno de los que sonó para asumir el cargo fue el exentrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, pero al no llegar a un acuerdo, el club anunció este jueves por la mañana mediante redes sociales que el también ex “azul” Frank Kudelka asumía este cargo.

A través del comunicado, el conjunto “Rojinegro” informó que Kudelka firmó contrato válido hasta diciembre de 2026, marcando así su regreso a la institución tras su paso entre 2019 y 2021.

“De esta manera, la institución inicia un nuevo proceso deportivo con el regreso de un entrenador que conoce al club y al fútbol argentino”, indicaron.

Este jueves, Frank Darío Kudelka dirigió el primer entrenamiento al mando del equipo y tendrá su estreno nada menos que en el clásico ante Rosario Central, programado para el domingo 1 de marzo en el estadio Marcelo Bielsa.

