“Fue un humor muy familiar...”: comediante sale en defensa ante la mayor crítica a la rutina de Asskha Sumathra en Viña 2026 / Oscar Guerra

Pese a lo que pareció un cierre anticipado, Asskha Sumathra triunfó durante su rutina en el Festival de Viña 2026. Se llevó los aplausos, las gaviotas e incluso las pifias que exigían que volviera al escenario para lanzar el remate final que no le permitieron.

Eso sí, una crítica que se repitió en las redes sociales fue el tono del libreto, subido de tono y con varias referencias sexuales. “¿Es rico, o no? ¿Cómo tendrá el pene?”, bromeó en referencia a Sammis Reyes.

“Para parte de la producción y del canal (Mega) sí fue un tema el vocabulario. Desde el minuto 22 las amalgamas temblaban, tiritaron”, aseguró Nelson Beltran, “El Colombiano”, en el matinal Tu Día de Canal 13.

Una persona que salió en defensa del libreto fue Piare con P,a la comediante que se presenta este jueves 26 de febrero sobre el mismo escenario y tras el show musical de Mon Laferte.

“Me pareció todo perfecto porque ella es perfecta. Me encanta que haya sido auténtica, me morí de la risa todo el rato”, dijo.

“¿El cierre abrupto no te apretó la guata?”, le preguntaron. “Nada me ha apretado la guata”, sostuvo.

Luego vino la interrogante de rigor: ¿se pasó de la raya con las bromas?

“¿Conocen el trabajo de Asskha?... Le bajó harto, fue un humor muy familiar desde su punto de vista, así que la felicito”, concluyó la representante del stand up.