;

“Fue un humor muy familiar...”: comediante sale en defensa ante la mayor crítica a la rutina de Asskha Sumathra en Viña 2026

Piare con P, que también forma parte de la parrilla de este año, se refirió al paso de la transformista por la Quinta Vergara.

Javier Méndez

“Fue un humor muy familiar...”: comediante sale en defensa ante la mayor crítica a la rutina de Asskha Sumathra en Viña 2026

“Fue un humor muy familiar...”: comediante sale en defensa ante la mayor crítica a la rutina de Asskha Sumathra en Viña 2026 / Oscar Guerra

Pese a lo que pareció un cierre anticipado, Asskha Sumathra triunfó durante su rutina en el Festival de Viña 2026. Se llevó los aplausos, las gaviotas e incluso las pifias que exigían que volviera al escenario para lanzar el remate final que no le permitieron.

Eso sí, una crítica que se repitió en las redes sociales fue el tono del libreto, subido de tono y con varias referencias sexuales. “¿Es rico, o no? ¿Cómo tendrá el pene?”, bromeó en referencia a Sammis Reyes.

“Para parte de la producción y del canal (Mega) sí fue un tema el vocabulario. Desde el minuto 22 las amalgamas temblaban, tiritaron”, aseguró Nelson Beltran, “El Colombiano”, en el matinal Tu Día de Canal 13.

Revisa también:

ADN

Una persona que salió en defensa del libreto fue Piare con P,a la comediante que se presenta este jueves 26 de febrero sobre el mismo escenario y tras el show musical de Mon Laferte.

“Me pareció todo perfecto porque ella es perfecta. Me encanta que haya sido auténtica, me morí de la risa todo el rato”, dijo.

“¿El cierre abrupto no te apretó la guata?”, le preguntaron. “Nada me ha apretado la guata”, sostuvo.

Luego vino la interrogante de rigor: ¿se pasó de la raya con las bromas?

“¿Conocen el trabajo de Asskha?... Le bajó harto, fue un humor muy familiar desde su punto de vista, así que la felicito”, concluyó la representante del stand up.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad