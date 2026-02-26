Asskha Sumathra rompió el silencio por abrupto corte de rutina en Viña 2026: esto fue lo que dijo

La humorista Asskha Sumatra realiza conferencia de prensa posterior a su presentación en la Quinta Vergara. / Oscar Guerra

Durante la cuarta noche del Festival de Viña 2026, la rutina de la transformista Asskha Sumathra despertó al Monstruo de la Quinta Vergara y no por un mal desempeño.

La comediante estuvo cerca de 50 minutos en escena, pero la cortaron abruptamente con la entrada de los animadores. Las pifias fueron ensordecedoras y ni siquiera se pudo despedir del público, ya que le apagaron el micrófono.

Un rato después, en la conferencia de prensa, la ganadora del programa Coliseo rompió el silencio. Eso sí, el encuentro con los medios de comunicación tardó un poco más de lo normal en partir.

Obviamente las preguntas apuntaron al abrupto final del espectáculo y a la improvisión que pareció mostrar durante el libreto.

“Tenemos que entender que todos los artistas tenemos un tiempo. Uno tiene que respetar al que viene y eso es importantísimo”, explicó.

“La comedia tiene ese sentido de término y en mi caso, como tranformista y humorista, nunca hay un remate. Entonces, fue lo que hago siempre y está bien”, profundizó.

“Yo creo que no hay que buscarle nada malo, porque si están las dos gaviotas y la gente feliz todavía reclamando, la pega está bien hecha, espectacular”, añadió.

Asskha señaló que no se perdió en su libreto. “Tiene un guía y está absolutamente todo hecho. Lo que pasa es que tiene esta apertura de poder dejar que uno fluya”, sostuvo. “La improvisación es lo más importante”, aseguró.

“Igual tenía más libreto, podríamos haber estado hasta junio”, comentó un poco más adelante.