Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 14 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / NurPhoto

Hoy, domingo 14 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la primera fecha del grupo E y dos más abrirán la disputa del grupo F.

Grupo E

La programación del Mundial 2026 hoy 14 de junio arrancará a las 13:00 horas de Chile, en el NRG Stadium de Houston, donde Alemania enfrentará a Curazao. Este juego se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.

Tras ello, a contar de las 19:00 horas, Ecuador se medirá ante Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, encuentro que será transmisión de ADN Deportes y se podrá observar en Chilevisión por TV abierta, D Sports en TV cable y por plataformas en Disney+ y Paramount+.

Grupo F

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 16:00 horas, en el AT&T Stadium de Dallas, lugar en que Países Bajos enfrentará a Japón, juego que se podrá observar en Chilevisión por TV abierta, D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.

Luego, a partir de las 22:00 horas, Suecia se medirá ante Túnez en el estadio BBVA de Monterrey. El partido se podrá ver en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.