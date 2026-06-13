Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 14 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este domingo contempla cuatro duelos.
Hoy, domingo 14 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.
Dos son parte de la primera fecha del grupo E y dos más abrirán la disputa del grupo F.
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Grupo E
La programación del Mundial 2026 hoy 14 de junio arrancará a las 13:00 horas de Chile, en el NRG Stadium de Houston, donde Alemania enfrentará a Curazao. Este juego se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.
Tras ello, a contar de las 19:00 horas, Ecuador se medirá ante Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, encuentro que será transmisión de ADN Deportes y se podrá observar en Chilevisión por TV abierta, D Sports en TV cable y por plataformas en Disney+ y Paramount+.
Grupo F
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 16:00 horas, en el AT&T Stadium de Dallas, lugar en que Países Bajos enfrentará a Japón, juego que se podrá observar en Chilevisión por TV abierta, D Sports en TV cable y por plataformas en Paramount+.
Luego, a partir de las 22:00 horas, Suecia se medirá ante Túnez en el estadio BBVA de Monterrey. El partido se podrá ver en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
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