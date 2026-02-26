Parrilla del Festival de Viña 2026: qué artistas y humorista se presentan hoy jueves en la quinta noche / FRANCISCO LONGA

Una nueva jornada del Festival de Viña del Mar 2026 se desarrollará durante este jueves 26 de febrero, la cual tendrá una mezcla de generaciones y estilos.

Esto ya que para esta noche están programados nombres consagrados en la música, pero también una apuesta para el humor.

En detalle, la jornada en la Quinte Vergara estará marcado por el regreso de Mon Laferte, el humor de Piare con P y una apuesta musical inédita con Yandel Sinfónico.

Festival de Viña 2026: qué artistas y humorista se presentan hoy jueves

La presencia de Mon Laferte marca uno de los momentos más esperados del certamen. La artista chilena vuelve a Viña con una trayectoria internacional consolidada y un repertorio que mezcla pop, rock, bolero y sonidos latinoamericanos. Su retorno genera altas expectativas tanto por su vínculo histórico con el Festival como por la carga emocional que suele imprimir en cada presentación frente al público local.

En el bloque de humor, el Festival apuesta por Piare con P, comediante que ha ganado notoriedad por su estilo directo, observacional y con fuerte presencia en plataformas digitales. Su debut en la Quinta Vergara aparece como uno de los grandes desafíos de la jornada, en un escenario donde el “monstruo” suele ser implacable, pero también reconoce nuevas voces del humor nacional.

El cierre musical estará a cargo de Yandel, quien llegará al certamen con un formato especial: Yandel Sinfónico. Se trata de un espectáculo que reinterpreta sus grandes éxitos junto a una orquesta, fusionando el reguetón con arreglos clásicos. Esta propuesta busca ampliar el alcance de su música y ofrecer una experiencia distinta a la habitual en la Quinta Vergara.

Desde la organización han destacado que esta jornada refleja el espíritu del Festival 2026: diversidad, innovación y cruces culturales. La combinación de una artista chilena de proyección global, un humorista emergente y un referente urbano en versión sinfónica apunta a convocar públicos amplios y mantener altos niveles de audiencia tanto en televisión como en plataformas digitales.

