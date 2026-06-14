Australia marca la primera gran sorpresa del Mundial 2026 tras imponerse a Turquía / Sarah Stier - FIFA

En la madrugada de domingo en Chile, el Mundial 2026 cerró una tercera jornada llena de sorpresas con la, hasta ahora, mayor de todas, con Australia venciendo a Turquía, a priori, favorito para ganar en su regreso a una cita planetaria tras 24 años.

El trámite del partido en Vancouver quedó marcado desde un comienzo por el manejo unilateral del balón por parte de los euroasiáticos ante un conjunto océanico dispuesto a defender más que atacar.

Fue así como Turquía acumuló remates desde media distancia, sin poder entrar al área rival.

En contrapartida, en la primera chance clara que se propiciaron mediante el contragolpe, Néstor Irankunda abrió la cuenta al minuto 27 en favor de Australia.

GOOOL DE AUSTRALIA 🔥🇦🇺



⚽ Tras una gran jugada individual, Irankunda marcó el 1 a 0 ante Turquía.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9XH7PNyuGg — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Con el 0-1, el manejo de balón fue aún mayor de Turquía, pero sin éxito, incluyendo un tiro al poste de Bardakci al minuto 29.

BARDAKCI SACÓ UN TERRIBLE ZAPATAZO, BEACH METIÓ UN ATAJADÓN Y LA PELOTA DIO EN EL PALO 🔒🇦🇺#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VNHGyzwxPQ — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Con Arda Guler como estandarte, además de Calhanoglu y el ingreso de Yildiz, los turcos insistieron, pero encontraron un murallón australiano en el fondo, incluyendo al portero Patrick Beach, a priori tercer arquero del equipo “aussie”, pero que justificó su titularidad con grandes paradas.

Tras el parón por “hidratación” del segundo tiempo, Australia reacomodó las piezas y, en su primera chance del segundo tiempo, Connor Metcalfe remató ajustadamente desde fuera del área para el 2-0 a los 75 minutos.

¡GOOOL DE AUSTRALIA! 🔥🇦🇺



⚽ Metcalfe saco un terrible zurdazo y puso el 2 a 0 ante Turquía.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zslQhUfYo5 — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Turquía insistió en cargar la cancha, pero mantuvieron la falta de precisión y Beach siguió concretando atajadones, sobre todo a los 86 minutos, cuando contuvo un tiro libre venenoso de Calhanoglu.

Con este 2-0, Australia sorprende alcanzando a Estados Unidos en el liderato del grupo D del Mundial 2026 y su próximo rival serán precisamente los anfitriones, el viernes 19. Esto, además, convierte en una final anticipada por seguir con vida en el torneo el choque de Turquía ante Paraguay en aquella misma jornada.