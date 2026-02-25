25 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La cantante Mon Laferte realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Con emoción, nostalgia y también una crítica directa al formato, Mon Laferte anticipó lo que será su tercera presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

La artista, nacida en la Ciudad Jardín, reconoció que regresar a la Quinta siempre le provoca “cosquillas en la guata”, pero aprovechó la instancia para plantear una observación que dio que hablar.

“Siempre he pensado que es muy tarde”, lanzó al ser consultada sobre qué cambios haría al certamen. “La primera vez que canté me subí como a la una o dos de la mañana y hacía mucho frío. Yo decía: ‘chuta, la gente tiene que aguantar hasta tan tarde aquí’”, recordó.

La intérprete de “Tu falta de querer” insistió en que el horario afecta tanto al público como a los artistas. “Estaría bueno que fuera más temprano, que empezara, no sé, a las 8. Es difícil quedarse hasta el final”, comentó. Luego matizó entre risas: “Pero eso es como una queja así de señora personal”.

Más allá de su crítica, Mon destacó el carácter único del evento. “El Festival tiene un formato muy distinto a cualquier otro del mundo y de pronto eso es lo que lo hace especial”, reflexionó.

La cantante también abordó la presión mediática que enfrentó en 2017, cuando algunos cuestionaban su decisión de radicarse en México. “Que alguien sea migrante no tiene que ver con que ame o no ame su país”, afirmó, reconociendo que ese tema aún le genera tristeza.