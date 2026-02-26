“La cagué”: filtran video clave que confirmaría el corte a rutina de Asskha Sumathra (y su reacción lo dejaría claro)

;

Un registro captado desde el público dejó en evidencia que la comediante quedó desconcertada tras la intervención de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Javier Méndez

Un registro grabado desde el público volvió a instalar la palabra “censura” en torno a la presentación de Asskha Sumathra en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026.

La transformista tuvo un exitoso paso, llevándose todos los premios, pero la entrega fue breve: no tuvo bis y de inmediato se fueron a comerciales.

Así despertó el “Mounstro” de la Quinta Vergara con pifias que se extendieron por varios minutos.

Volviendo al registro, difundido en redes, se ve a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda con la comediante.

En el video se interpreta un breve intercambio que terminaría con la frase “La cagué nomás”, atribuida a Sumathra.

El video:

