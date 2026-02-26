“La cagué”: filtran video clave que confirmaría el corte a rutina de Asskha Sumathra (y su reacción lo dejaría claro) / Oscar Guerra

Un registro grabado desde el público volvió a instalar la palabra “censura” en torno a la presentación de Asskha Sumathra en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026.

La transformista tuvo un exitoso paso, llevándose todos los premios, pero la entrega fue breve: no tuvo bis y de inmediato se fueron a comerciales.

Así despertó el “Mounstro” de la Quinta Vergara con pifias que se extendieron por varios minutos.

Volviendo al registro, difundido en redes, se ve a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda con la comediante.

En el video se interpreta un breve intercambio que terminaría con la frase “La cagué nomás”, atribuida a Sumathra.

Lo que no sé escuchó cuando apagaron el micrófono de Asskha Sumathra se nota clarísimo en este video grabado por alguien del público, según el análisis de lectura de labios esto fue lo que dijo:



-“¿Vamos?”



-“La cagué nomás”



¿Nos quedó claro que la censuraron? #Vina2026 pic.twitter.com/YGW5KuYcir — H (@hernan_sr) February 26, 2026

El video: