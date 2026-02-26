“La están censurando por un contrato, no es la Asskha Sumathra que uno conoce... ella es capaz de quemar el escenario”

;

“Le gusta ir de frente, decir las cosas como son. No tiene filtro”, dijo La Pola sobre el show de su compañera transformista en el Festival de Viña 2026.

Javier Méndez

Asskha Sumathra fue la protagonista de una de las noches más polémicas del Festival de Viña del mAR 2026. Pese a que se llevó las gaviotas, el abrupto corte de su rutina tomó por sorpresa al público de la Quinta Vergara y a aquellos que seguían el evento por televisión.

En la conferencia de prensa posterior, la misma comediante dijo que no le cortaron la rutina y que había que respetar el tiempo de los otros artistas de la parrilla del miércoles. Ahí también afirmó que no se olvidó del libreto preparado.

Obviamente se desataron una serie de teorías en torno al final, donde mandaron directo a comerciales. Una de las voces que habló del tema fue Fernando Vergara, transformista que es más conocido como La Pola.

La están censurando a ella por algún tipo de contrato que a lo mejor ya firmó, pero no es la Asskha que uno conoce”, dijo en un contacto con el matinal Tu Día de Canal 13.

“¿Cómo hubiera reaccionado ella, sin pensar en la censura?”, le preguntaron a la artista que conoce a Sumathra desde hace varios años.

Ella quema esa cuestión donde hicieron el show, lo quema... yo misma le hubiera ayudado a quemarlo. y que las gaviotas nos digan: ‘hueco, hueco, hueco’“, bromeó.

“A Asskha le gusta ir de frente, decir la cosas como son. No tiene filtro”, siguió. Según La Pola, la triunfadora se contuvo en su encuentro con los medios tras el espectáculo en la Ciudad Jardín.

La histórica participante de Coliseo Romano teorizó que cayeron mal las palabras subidas de tono y el desvío del libreto. “Se le fue el hilo conductor... la sacaron como bolsa de papas”, opinó.

