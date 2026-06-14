Partidos del fútbol chileno hoy 14 de junio: ¿qué partidos se juegan y dónde ver en vivo la Liga de Primera? / Agencia Uno

Hoy, domingo 14 de junio, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla cuatro partidos.

Tres de estos encuentros cerrarán la fecha 15 de la Liga de Primera y otro es un pendiente de la segunda jornada de la Segunda División.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 14 de junio arrancará a las 12:30 horas, en el Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción se medirá ante Deportes Limache. Fernando Véjar será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, Unión La Calera jugará ante la U de Chile en el Nicolás Chahuán, con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de acción vendrá a las 17:30 horas, cuando la UC reciba a la U de Concepción en el Claro Arena. Héctor Jona será el encargado de impartir justicia en un choque que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del balompié nacional se pondrá al día a las 16:00 horas, cuando Deportes Linares juegue ante Lota Schwager en el Fiscal Tucapel Bustamante. Camilo Riquelme será el juez del cotejo, que no tendrá transmisión de TV.