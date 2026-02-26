Intentó hablar, pero no pudo: el feo desaire que vivió Asskha Sumathra tras corte en Viña 2026 (y que no salió en TV)

;

El abrupto final del show de la comediante generó una ola de pifias en la Quinta Vergara. Los animadores mandaron a comerciales.

Javier Méndez

Asskha Sumathra, la comediante de la cuarta noche del Festival de Viña 2026, vivió un momento agridulce en la Quinta Vergara.

La transformista se llevó todos los premios y los aplausos del público, pero los animadores cortaron la presentación: no permitieron dar el bis, o remate final, y de inmediato mandaron a comerciales.

Antes de que saliera del escenario, ya habían comenzado las pifias y los gritos en todo el anfiteatro. Había una consigna que se repetía: ¡Que vuelva, que vuelva!.

Como es común, varias personas grabaron lo que pasó después y no se mostró en la transmisión oficial del canal Mega.

Los registros dieron cuenta de que le apagaron el micrófono y ni siquiera se pudo despedir, como corresponde, de los miles de asistentes que trasnocharon para verla antes de Ke Personajes.

En uno de los clips, en primer plano, le leyeron los labios. “¿Vamos? La cagué no más", dijo mientras miraba a Karen Doggenweiler, antes de que se apagaran las luces y saliera por uno de los costados de la escenografía.

En su conferencia de prensa, la humorista le bajó el tono a la polémica. Dijo que no remataba historias y que la pega estaba hecha. ¿La evidencia? Las dos gaviotas que muestran su éxito.

En el encuentro con los medios también aseguró que no se perdió en el libreto. “Las personas que conocen mi trabajo saben que la improvisación es lo más importante”, fue parte de lo que dijo.

