Ancelotti oficializa una dura noticia para el futuro de Neymar en el Mundial 2026

En la previa del partido ante Marruecos por la primera fecha de la Copa del Mundo, Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, habló sobre el proceso de recuperación de Neymar y confirmó que el delantero del Santos quedó completamente descartado para el debut del ‘Scratch’ en la cita mundialista.

“Neymar está trabajando duro para recuperarse lo más rápido posible. La expectativa es que se recupere y reincorpore al grupo la próxima semana”, señaló el técnico italiano que espera contar con él para los próximos partidos de la fase de grupos.

El ex atacante del Barcelona acumula un período de 25 días sin poder entrenar con normalidad ni practicar a la par con sus compañeros en los entrenamientos de la selección brasileña.

“Cuando convocamos a Neymar, lo convocamos no solo por su calidad técnica, que es indiscutible; sino también por su experiencia y por el ejemplo que él puede representar para los jóvenes que tenemos en este grupo”, explicó el ex entrenador del Real Madrid sobre la nómina de Neymar a la Copa del Mundo.

En su último partido con el Santos antes de sumarse a Brasil, sufrió una lesión de grado 2 en su gemelo derecho, lo que le impidió jugar los amistosos y ahora el primer partido del Mundial 2026 ante Marruecos. Neymar se encuentra realizando un tratamiento intensivo para volver lo antes posible y defender a su país en una cita mundialista nuevamente.