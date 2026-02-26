;

“No teníamos claridad...”: director ejecutivo de Viña 2026 se refiere a polémico “corte” a Asskha Sumathra

Daniel Merino usó sus redes sociales para defender la decisión, afirmando que la humorista “tenía 50 minutos de rutina pactados y es lo que duró su rutina”.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Una verdadera polémica se vivió durante la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026, luego de que la humorista de la jornada, Asskha Sumathra, sufriera el corte de su rutina.

Esto porque la producción del certamen cortó antes de tiempo a la comediante, lo que provocó que “despertaran” al “Monstruo”, ya que hubo masivas pifias de los asistentes a la Quinta Vergara.

Tras la polémica, Asskha Sumathra se refirió a la decisión, asegurando que “no hay que buscarle nada malo a nada”. Además, agregó: “Si están las dos gaviotas y la gente está feliz todavía, reclamando, encuentro que está bien hecho; la pega está espectacular”.

ADN

“No teníamos claridad...”

Sobre esta polémica se refirió Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña 2026, quien usó sus redes sociales para defender la decisión, afirmando que la humorista “tenía 50 minutos de rutina pactados y es lo que duró su rutina”.

Su humor no sigue un libreto continuo, sino historias que nacen de diferentes textos, por lo que, no teníamos claridad del momento exacto para ingresar a entregarle sus merecidas Gaviotas de Oro y Plata que el monstruo estaba pidiendo”, argumentó.

Pese a esto, Merino afirmó que “fue una gran noche: No solo por los premios, sino que por primera vez una comediante drag y artista transformista tuvo un espacio en el Festival y se llevó con alegría sus dos gaviotas luego de ganar Coliseo y demostrando su talento este difícil escenario".

Es una gran comediante y estamos seguros de que volverá al futuro a este gran escenario”, cerró Merino, destacando la presentación y el desplante de la humorista.

