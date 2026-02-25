;

VIDEO. PSG se impone en el global al Mónaco y avanza a octavos de final de Champions League

El conjunto parisino igualó 2-2, pero le valió para continuar en la pelea por la “Orejona”

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / DeFodi Images

El pasado martes 17, el Paris Saint Germain y el Mónaco se vieron las caras por la ida de los playoffs de la Champions League. El encuentro finalmente lo terminó ganando 3-2 a favor de los parisinos con dos goles de Doué y uno de Hakimi.

Este miércoles, en la vuelta en el Parque de los Príncipes, los visitantes se pusieron en ventaja al minuto 45 con un tanto de Maghnes Akliouche, marcando el 1-0 momentaneo.

Sin embargo, en la segunda mitad, fue expulsado Mamadou Coulibaly, dejando a su equipo con 10, ventaja que los entrenados por Luis Enrique supieron aprovechar. Al minuto 60, Marquinhos igualó el encuentro y seis minutos después Kvaratskhelia amplió la cuenta.

Finalmente, al 90+1, Jordan Teze igualó el marcador 2-2 que favorece al PSG con un global de 5-4. De esta manera, los actuales campeones de la Champions League avanzaron a octavos de final, mientras que el Mónaco queda eliminado de la pelea.

Revisa el compacto del partido

