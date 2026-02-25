El pasado martes 17, el Atalanta y el Borussia Dortmund se vieron las caras por la ida de los playoffs de la Champions League. El encuentro que finalmente terminó ganando 2-0 los alemanes en el Signal Iduna Park con goles de Guirassy y Maximilian Beier.

Sin embargo, este miércoles en la vuelta en Bérgamo, el desenlace fue distinto. Los “Nerazzurris” comenzaron marcando con un gol de Scamacca a los cinco minutos, cuanta que amplió Zappacosta a los 45′.

Luego, en el segundo tiempo, el partido se pondría interesante. Al minuto 57, Mario Pašalić puso el 3-0 momentáneo que Karim Adeyemi minutos más tarde igualaría en el general.

Posteriormente a algunos minutos de tranquilidad, el encuentro avanzó hasta los minutos finales, donde el Atalanta encontró mal parado al Dortmund en un contragolpe, el mismo Pašalić mandó un centro a Krstović que el central del Dortmund en su afán de despejarla, golpea con su tacón en la cabeza al atacante de Montenegro.

Finalmente, el árbitro cobró penal para el equipo de la “Diosa”, que Lazar Samardžić se encargó de cobrar, clavándola al ángulo superior derecho al minuto 90+8.

De esta manera, el global quedó 4-3 a favor del Atalanta, que avanza a octavos de final, mientras que el Borussia Dortmund se despide de la máxima competición de clubes de Europa.