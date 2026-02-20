El pasado martes 17 de febrero se disputó la ida de los playoffs entre el Real Madrid y el Benfica. El encuentro lo terminaron ganando los “Merengues” por la cuenta minima con un solitario golazo de Vinicius Junior.

Sin embargo lo que se robó las miradas del partido, fue un nuevo episodio de racismo contra del brasileño. Todo ocurrió posterior al tanto del dos veces ganador de la Champions League.

El exSantos corrió hacia el arbitro Francois Letexier para denunciar, mediante gritos, que el argentino Gianluca Prestianni había cometido un acto de racismo en su contra al decirle “mono”. Finalmente el partido se reanudó y no pudieron comprobar este acto.

Ante esto el tecnico del Manchester City, Pep Guardiola hizo un analisis sobre el racismo en la sociedad. “No por donde naciste o por el color de piel somos mejores o peores. Hay mucho trabajo que hacer. Está en la sociedad, no está en el futbol, el racismo está en todas partes. Pensamos que el racismo es solo por el color de piel, como te comportas es racismo, fingir que eres mejor que el otro”, argumentó el ganador del sextete.

Por otro lado, “Pep” comentó que una de las herramientas para radicar este mal son los colegios. “Por eso hay que pagar mucho a los maestros, son a las personas que hay que pagar. Los maestros y los medicos tienen que ser las personas mas importantes de la sociedad, de lejos”, cerró Guardiola.

Por otra parte, el tecnico del PSG, Luis Enrique tambien fue interpelado acerca de lo ocurrido con Vinicius Junior, pero se limitó a no entrar en la discusion. “Lo que puedo decir de este tema es que no es nada importante”, expresó el español.

Revisa las opiniones de Pep Guardiola y Luis Enrique

😡 "Hay mucho trabajo por hacer"



Pep Guardiola y su comentario sobre lo ocurrido con Vini Jr en Lisboa. pic.twitter.com/m2E3e9kFdh — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 20, 2026