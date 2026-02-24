“Tiene que ser de un colocolino formado en casa”: ‘Coca’ Mendoza critica la capitanía de Fernando de Paul

Este domingo 1 de marzo, Colo Colo y Universidad de Chile se medirán por la quinta fecha del Torneo Nacional en lo que será una nueva edición del superclásico chileno.

Una de las particularidades de este encuentro será que el portero del “Popular”, Fernando de Paul, ha sido capitán de ambos clubes. Uno de los que ha criticado la decisión de que el argentino porte la jineta ha sido Gabriel Mendoza.

En conversación con En Cancha, “Coca” mostró su disconformidad con esta situación. “Para mí el tema de la capitanía tiene que ser de un colocolino, formado en casa, como siempre se hizo (...) Aquí los técnicos son los que deciden, pero para mí tendría que ser uno de casa o un referente absoluto de lo que es Colo Colo”, declaró el campeón de Copa Libertadores en 1991.

“No es por lo que ha hecho de Paul o por lo que está haciendo, pero para mí tendría que ser Arturo Vidal. Si juega, Vidal es el capitán”, sentenció el historico.