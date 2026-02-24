;

Cristián Garay será el árbitro del Superclásico: estas son sus estadísticas dirigiendo el choque entre Colo Colo y la U de Chile

El juez impartirá justicia por cuarta vez el compromiso de albos y azules.

Carlos Madariaga

La expectativa sigue aumentando en la espera del Superclásico de este domingo, que se desarrollará en el Monumental.

Al respecto, según información de ADN Deportes, ya hay designación de parte de la Comisión de Árbitros de la ANFP respecto de quién impartirá justicia en Pedreros.

Quien tendrá dicha misión es Cristian Garay, quien viene de dirigir ayer lunes el duelo de la Primera B entre Cobreloa y Temuco. Además, estuvo este año en uno de los partidos de Colo Colo, cuando los albos perdieron en la primera fecha de la Liga de Primera ante Deportes Limache.

Será la cuarta vez que Cristian Garay será árbitro de un Superclásico y los fanáticos de la U de Chile no guardan buen recuerdo de él, pues estuvo en la derrota azul en su última visita al Monumental por 1-0 en 2025, con gol de Vicente Pizarro.

En aquel partido, se lo criticó por no expulsar a Javier Correa por un codazo contra Matías Zaldivia, cuestión que incluso fue reconocida por el jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.

El historial de Cristian Garay dirigiendo Superclásicos lo tiene, además, habiendo estado en otros dos empates, sendos 0-0 en 2023 y 2024.

