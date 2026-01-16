Colo Colo tiene nuevo capitán: “Es un privilegio muy grande, lo tomo con mucha responsabilidad”

Colo Colo comenzó con el pie derecho su participación en la Serie Río de La Plata tras imponerse por 4-3 en la definición a penales frente a Olimpia de Paraguay, luego de haber igualado sin goles en los 90 minutos.

Una de las grandes incógnitas antes del duelo amistoso era qué jugador iba a portar la jineta de capitán del “Cacique”. Es que tras la venta de Vicente Pizarro a Rosario Central, muchos esperaban ver a Arturo Vidal con la cinta. Sin embargo, otro nombre terminó ganando la pulseada: Fernando de Paul.

El portero de 34 años se perfila como el capitán de los albos para el resto del año y respondió a su primera prueba con creces: fue elegido la figura del partido y atajó dos remates decisivos en la tanda de penales.

Eso sí, en el minuto 70, cuando ingresó Esteban Pavez, De Paul se acercó a entregarle la jineta, en un gesto de reconocimiento al volante, que es suplente en el equipo de Fernando Ortiz.

“Es un privilegio muy grande. Obviamente siempre agradecido con mis compañeros, porque aceptan esa decisión, también del técnico porque me da esa confianza”, declaró De Paul a ESPN sobre la responsabilidad de ser el capitán de Colo Colo.

“Lo tomo con mucha responsabilidad. Sé que estoy en un club muy importante y espero hacerlo de la mejor manera. Me preparo para eso”, agregó.

Además, valoró lo hecho por sus compañeros en su primera presentación del año: “Contento, creo que arrancamos bien el año en el juego. Venimos de una pretemporada muy dura, muy buena, que hicimos en Pirque y la estamos terminando acá. Estoy contento por todos los chicos, hicimos un esfuerzo bastante grande”.