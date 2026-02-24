El pasado miércoles 18, el Atlético de Madrid y el Brujas se vieron las caras por la ida de los playoffs de la Champions League. El encuentro fue muy parejo para ambos lados, al punto que terminó igualado 3-3.

Sin embargo, este miércoles, en la vuelta en el Metropolitano, el desenlace fue distintos. Los “colchoneros” comenzaron marcando con un gol de Alexander Sørloth al minuto 23, pero luego, al minuto 36, Joel Ordoñez puso la igualdad.

En el segundo tiempo, Johnny Cardoso marcó el 2-1 momentáneo. Posteriormente, a los minutos 76 y 87, el noruego anotó dos tantos más, sumando así un hat-trick a su cuenta para la tranquilidad en el Atlético de Madrid.

El marcador final quedó 4-1, con un global de 7-4 a favor de los españoles. De esta manera, el equipo dirigido por el “Cholo” Simeone avanza a octavos de final de Champions League.