VIDEO. Los Tenores, entre el presente de Colo Colo a días del Superclásico y el diálogo con Salvador Capitano, exentrenador de la U
En el programa de este martes, nuestros panelistas también comentaron la actualidad de la Universidad Católica tras vencer a Coquimbo Unido.
En la edición de Los Tenores de este martes 24 de febrero, nuestros panelistas comentaron las palabras de Arturo Vidal sobre la Universidad de Chile previo al Superclásico y supieron del estado de Javier Correa para enfrentar a la U.
Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas conversaron con Salvador Capitano sobre el presente del cuadro azul y conocieron el árbitro que dirigirá el partido en el Estadio Monumental.
Además, escucharon la conferencia de Tomás Asta-Buruaga en la Universidad Católica y a Gary Medel tras demostrar sus habilidades en el tenis.
Revisa también:
Revive la edición de Los Tenores de este martes 24 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.