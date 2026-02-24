En la edición de Los Tenores de este martes 24 de febrero, nuestros panelistas comentaron las palabras de Arturo Vidal sobre la Universidad de Chile previo al Superclásico y supieron del estado de Javier Correa para enfrentar a la U.

Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas conversaron con Salvador Capitano sobre el presente del cuadro azul y conocieron el árbitro que dirigirá el partido en el Estadio Monumental.

Además, escucharon la conferencia de Tomás Asta-Buruaga en la Universidad Católica y a Gary Medel tras demostrar sus habilidades en el tenis.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 24 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.