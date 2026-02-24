En la UC reconocen los dos problemas que han tenido en lo que va de temporada: “Estamos débiles en eso” / Sebastian Beltran Gaete

Universidad Católica se prepara para enfrentar este domingo a Ñublense por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

La misión de los cruzados pasa por ganar por primera vez en el año en condición de visitante, deuda que reconoció el defensa Tomás Asta-buruaga.

“Nos estamos haciendo fuertes de local desde el año pasado, nuestra gente se hace sentir, pero estamos al debe de visita y nos estamos preparando para enfrentar de la mejor manera a Ñublense, que será un rival complicado”, comentó quien, tras dejar y volver a la UC, ha jugado en todos los partidos del club en el torneo.

“Me siento cómodo, con mucha confianza. Soy muy autocrítico conmigo mismo. Sé que tengo que mejorar los centros, tomar mejores decisiones cuando llego a 3/4 de la cancha. La competencia por el puesto es muy linda, más cuando vuelva Sebastián Arancibia. Mi idea es seguir jugando y teniendo ritmo, aportando al grupo”, dijo el lateral y a veces central de 29 años, también apuntando a elementos a mejorar a nivel colectivo.

“Sabemos lo que tenemos que corregir, lo estamos haciendo con las pelotas detenidas, que estamos débiles en eso”, apuntó Tomás Asta-buruaga, valorando la continuidad en cuanto a la conformación del equipo.

“Nos vamos encontrando, tenemos cosas por corregir, de repente perdemos pelotas tontas y quedamos muy desprotegidos. Más allá de eso, el equipo se ve bien, estamos haciendo muchas cosas positivas”, cerró el defensor en San Carlos de Apoquindo.