;

En la UC reconocen los dos problemas que han tenido en lo que va de temporada: “Estamos débiles en eso”

Tomás Asta-buruaga fue autocrítico con su arranque de año con el elenco cruzado.

Carlos Madariaga

En la UC reconocen los dos problemas que han tenido en lo que va de temporada: “Estamos débiles en eso”

En la UC reconocen los dos problemas que han tenido en lo que va de temporada: “Estamos débiles en eso” / Sebastian Beltran Gaete

Universidad Católica se prepara para enfrentar este domingo a Ñublense por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

La misión de los cruzados pasa por ganar por primera vez en el año en condición de visitante, deuda que reconoció el defensa Tomás Asta-buruaga.

Revisa también:

ADN

Nos estamos haciendo fuertes de local desde el año pasado, nuestra gente se hace sentir, pero estamos al debe de visita y nos estamos preparando para enfrentar de la mejor manera a Ñublense, que será un rival complicado”, comentó quien, tras dejar y volver a la UC, ha jugado en todos los partidos del club en el torneo.

“Me siento cómodo, con mucha confianza. Soy muy autocrítico conmigo mismo. Sé que tengo que mejorar los centros, tomar mejores decisiones cuando llego a 3/4 de la cancha. La competencia por el puesto es muy linda, más cuando vuelva Sebastián Arancibia. Mi idea es seguir jugando y teniendo ritmo, aportando al grupo”, dijo el lateral y a veces central de 29 años, también apuntando a elementos a mejorar a nivel colectivo.

“Sabemos lo que tenemos que corregir, lo estamos haciendo con las pelotas detenidas, que estamos débiles en eso”, apuntó Tomás Asta-buruaga, valorando la continuidad en cuanto a la conformación del equipo.

“Nos vamos encontrando, tenemos cosas por corregir, de repente perdemos pelotas tontas y quedamos muy desprotegidos. Más allá de eso, el equipo se ve bien, estamos haciendo muchas cosas positivas”, cerró el defensor en San Carlos de Apoquindo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad