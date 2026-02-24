;

A Pellegrini le preguntan si dirigiría a Chile con Tagle en la ANFP y su respuesta es clara: “No estoy metido...”

El “Ingeniero” fue consultado por La Roja en la antesala del derbi entre Real Betis y Sevilla.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

En la antesala del derbi entre Real Betis y Sevilla, Manuel Pellegrini nuevamente fue consultado sobre la posibilidad de tomar la banca de Chile una vez que concluya su ciclo al frente del cuadro bético.

“Ya veremos lo que nos depara el futuro”, respondió el técnico chileno de 72 años en conversación con AS, desde España.

Además, al “Ingeniero” se le consultó si estaría dispuesto a asumir la dirección de La Roja en un escenario donde Juan Tagle formara parte de la ANFP. La pregunta surge porque el actual presidente de Universidad Católica es considerado como posible candidato para suceder a Pablo Milad a fin de año.

“No podría opinar porque no estoy metido en el tema, no conozco a Juan Tagle. Lo he oído como directivo, pero no lo conozco desde el punto de vista personal”, concluyó Manuel Pellegrini.

