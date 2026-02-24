La Universidad de Chile de Francisco Meneghini sigue sin despegar y afronta la semana del Superclásico ante Colo Colo sin conocer de victorias en la Liga de Primera.

Uno que vivió una situación similar a “Paqui” siendo DT de los azules fue Salvador Capitano, quien con apenas un triunfo en seis partidos en 2007 solo alcanzó a estar tres meses antes de ser destituido, aunque con una acusación pública de que los jugadores le “hicieron la cama” para que se fuera.

En conversación con Los Tenores de ADN, el exentrenador argentino se refirió al presente que vive la U y recordó aquella época en la que tuvo que salir del club producto de su relación con los futbolistas.

“Todas las cosas extras al equipo que está jugando no dependen de los jugadores, ni del árbitro ni de nada; esas cosas pasan. Creo que todos nos vamos a tener que acostumbrar a ver a equipos como la U de Chile, Colo Colo; River y Boca en Argentina; Barcelona y Real Madrid en España, a los que les ganan equipos que están peleando los últimos puestos de la tabla”, comenzó diciendo sobre la actualidad que vive Meneghini.

“En todas partes del mundo la disputa ya no es como antes. En mi época, si íbamos a jugar contra cualquier equipo chico, teníamos que ganar 4-0, porque era lo que se solicitaba. Ahora eso no sucede más: cualquiera le gana a cualquiera”, agregó.

Acerca de si “Paqui” debe seguir al mando del equipo, señaló: “Creo que si lo sacan porque lo quieren sacar los directivos, está mal. Si el técnico se quiere ir porque las cosas no las puede solucionar, es bueno que dé un paso al costado. Pero a cuatro fechas de iniciar el torneo, el directivo no puede pretender que el equipo funcione de maravillas, porque puede ser culpa de los dos”.

Su ingrato recuerdo como DT de la U

“Fue lamentable, porque fui a dirigir a la Universidad de Chile en un momento más que crítico. El armado del equipo junto con (Sergio) Vargas fue lo que más se pudo hacer, porque había un problema judicial. Las cosas no estaban en buenas condiciones; más aún se necesitaba tiempo”, afirmó sobre su experiencia en Chile.

Acerca de la “cama” que le hicieron cuando era el técnico azul, recordó: “Cuando hay jugadores que no asumen la responsabilidad de que el técnico los pone o no, sin ningún reproche, porque cree que hay uno mejor… Si después aparecen jugadores que dicen que se vendieron para que el técnico se vaya, ¿quién sería el culpable de esa situación?”.

“Como fue en mi época, que jugadores decían que iban para atrás para que me echaran. En la historia sabrán que no echaron solamente a Salvador Capitano. Tomaron una decisión que arruinaba el prestigio de la institución en la que estaban trabajando”, continuó.

Finalmente, se pudo saber que el responsable de esta decisión fue el exdelantero Sebastián Pinto. “A esos jugadores se les debe sacar la camiseta de la U. Es tremendo lo que dijo: que yo me tenía que ir del club y que iban a ir para atrás para que me vaya. Yo me voy a ir, pero esa persona no puede volver a dar un paso en la institución”, cerró Salvador Capitano.