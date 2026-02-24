El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Chile Open encamina su desarrollo durante esta semana en San Carlos de Apoquindo, donde también se da un frecuente cruce con el fútbol.

Algunos jugadores fueron invitados el pasado fin de semana al encuentro en que la UC se impuso a Coquimbo Unido y este martes vino “la vuelta de mano”.

Para ello, dos futbolistas, Gary Medel y Justo Giani, aparecieron raqueta en mano para jugar en una de las canchas del torneo.

“Los golpes se vieron bien, pero no estaba tan suelto, estaba nervioso de jugar con profesionales, pero fue una linda experiencia, lo pasé muy bien”, reconoció el “Pitbull”, en diálogo con ADN Deportes, autocrítico de su nivel.

“Yo juego una vez cada tres semanas con mis amigos. Se me da más fácil el derecho, pero tengo poquito revés. Devuelvo bien”, dijo entre risas.

Gary Medel y la UC

En cuanto a su ámbito propiamente tal, el volante valoró el inicio de temporada del club. “Tenemos un gran plantel, con un gran cuerpo técnico. Nos estamos armando bien, cada vez nos conocemos mucho más, asi que contento”, expresó, anticipando la visita ante Ñublense del próximo domingo.

“Todos los partidos son complicados, pero al ser un club grande, Católica tiene que ganar todos los partidos. Ojalá podamos traer los tres puntos”, cerró Gary Medel en ADN Deportes.