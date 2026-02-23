“Son detalles los que nos perjudican”: Javier Altamirano y el momento de la U tras empatar con Deportes Limache / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Ayer domingo, Universidad de Chile nuevamente se quedó sin poder conocer su primera victoria en este Torneo de Primera 2026. El cuadro azul no pudo imponerse ante uno de los animadores del torneo, Deportes Limache, igualando 2-2.

En esta ocasión, los goles del cuadro universitario laico los marcaron Javier Altamirano al 27′ y Nicolás Ramírez al 54′. El ex Estudiantes de La Plata mostró su inconformidad tras no poder sumar de a tres.

“No obtuvimos la victoria, por detalles nuevamente, pero lo importante es que se mostró actitud, carácter y a seguir trabajando para lograr pronto una victoria. Se juntaron muchas cosas nuevamente, pero, como dije, son detalles que nos perjudican para obtener la victoria, pero nada, es parte del fútbol igual”, declaró el volante en diálogo con TNT Sports.

“Creo que el primer tiempo fuimos superiores, a pesar del gol de ellos (...) Obviamente, el club, la U, siempre vamos a querer ganar, los jugadores igual estamos claros de eso, hay que pensar positivo, queda mucho camino por delante y nada, a dar vuelta a la página para obtener el triunfo en el próximo partido”, cerró Javier Altamirano.

El siguiente duelo de Universidad de Chile es frente a nada más y nada menos que su eterno rival Colo Colo, el domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental, en lo que será una nueva edición del Superclásico.