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Fiscal Héctor Barros advierte que la muerte del “Niño Guerrero” no acabará con el Tren de Aragua: “Seguirá funcionando igual”

El persecutor aseguró que la organización criminal seguirá operando y que otros líderes ya están en condiciones de asumir el control.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

El fiscal chileno Héctor Barros, uno de los principales investigadores de las operaciones del Tren de Aragua en Chile, aseguró que la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, no significará el fin de la organización criminal.

En declaraciones concedidas a El País Chile, el persecutor coordinador de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, afirmó que la estructura seguirá operando pese a la caída de quien era considerado su máximo líder.

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Héctor Barros / VICTOR HUENANTE

Barros señaló que la megabanda cuenta con otros altos mandos capaces de asumir el control. “La organización va a seguir funcionando igual en los estamentos inferiores de las estructuras”, sostuvo.

A su juicio, figuras como Yohán José Romero, conocido como “Johan Petrica”, o Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “El Viejo”, podrían ocupar el espacio dejado por Guerrero debido al carácter jerárquico y piramidal del grupo.

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El fiscal también reveló que durante las últimas semanas manejaban información que situaba al “Niño Guerrero” en una zona minera del estado Bolívar, en Venezuela, acompañado precisamente por otros líderes de la organización.

Según explicó, esos antecedentes coincidieron con el lugar donde se desarrolló el operativo conjunto de Estados Unidos y Venezuela que terminó con la muerte del criminal.

Aunque calificó el hecho como relevante para las investigaciones abiertas en distintos países, Barros reconoció que el objetivo de las autoridades chilenas era capturarlo y llevarlo ante la justicia. “Nuestra aspiración siempre fue la posibilidad de capturarlo y traerlo ante los tribunales”, afirmó, recordando que sobre Guerrero pesaba una orden de detención vigente en Chile desde 2023.

Respecto al impacto de su muerte, el persecutor advirtió que la principal consecuencia será una reconfiguración del liderazgo interno del Tren de Aragua, pero no una paralización de sus actividades criminales. “Esto es una empresa criminal que no deja de funcionar porque el gerente general haya sido cambiado”, concluyó.

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