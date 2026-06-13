Países Bajos - Japón: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / ANP

En el marco de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, uno de los candidatos “ocultos” para ganar la Copa del Mundo es Países Bajos.

Los neerlandeses clasificaron invictos en la fase de clasificación, con seis victorias y dos empates, y aspiran a dar el golpe, considerando que tienen figuras como Virgil Van Dijk, Memphis Depay o Frenkie de Jong.

Su debut en la cita planetaria será ante el primer elenco que logró su pase a la Copa del Mundo tras los organizadores, Japón, que ya en marzo del año pasado obtuvo su cupo.

Ambos se darán cita en la jornada que dará inicio al grupo F del Mundial 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

El partido entre neerlandeses y nipones, válido por la primera fecha del Grupo F, se disputa este domingo 14 de junio a las 16:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas.

¿Cómo y dónde ver en vivo el ¿Cuándo y a qué hora juega Países Bajos vs. Japón?

En Chile, el encuentro podrá seguirse tanto por televisión abierta como por cable. La transmisión en señal abierta estará a cargo de Chilevisión, mientras que por televisión de pago el compromiso será emitido por DSports.

El partido también estará disponible vía streaming a través de las plataformas de pago DGO, Paramount+ y Disney+.

Además, podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.