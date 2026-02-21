;

VIDEO. Vidal ya piensa en el Superclásico: “Es una semana ideal para ganarle a la U, pero hay que trabajar duro”

El “Rey Arturo” destacó el hecho que los albos llegan al choque contra los azules sin recibir goles en los últimos tres partidos.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Arturo Vidal destacó el rendimiento de Colo Colo para sumar su tercera victoria seguida en el Campeonato Nacional 2026, ahora ante O’Higgins.

“Es un triunfo importante, acá siempre los partidos son difíciles, pero creo que lo hicimos bastante bien y nos llevamos tres puntos que nos sirven mucho”, recalcó, destacando la fortaleza defensiva del equipo.

Lo mejoramos mucho, estamos trabajándolo en la semana, también tratando de aprovechar las oportunidades. El equipo siempre tuvo el balón, estuvo tranquilo y eso ayudó”, comentó el “Rey Arturo”, valorando su titularidad en el cuadro albo.

“Es un buen inicio. He jugado todos los partidos, en la pretemporada también, estoy contento por eso y espero seguir así. Estoy contento, el equipo cada vez se suelta”, explicó un Arturo Vidal que ya pone el foco en el Superclásico del 1 de marzo.

“Sabemos lo lindo que es jugar un clásico en casa, pero tenemos días para trabajar ese partido. Este triunfo nos da mucha confianza para lo que viene. Colo Colo siempre es favorito contra cualquiera que juegue en Chile, pero hay que trabajar con humildad para quedarnos con los tres puntos”, dijo, apuntando a aprovechar el flojo inicio de la U de Chile.

“Es una semana ideal, pero hay que trabajar duro, mejorar los detalles y tratar de marcar antes, además de dejar el arco en cero, que es importante”, cerró Arturo Vidal.

