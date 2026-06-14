Irán - Nueva Zelanda: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Irán y Nueva Zelanda debutan este lunes en el Mundial 2026. El encuentro, que tiene lugar en Los Ángeles, corresponde a la primera jornada del Grupo G, zona que también integran Bélgica y Egipto.

En medio de las tensiones políticas sostenidas con Estados Unidos en los últimos meses, los “Príncipes de Persia” llegan a la Copa del Mundo con la ilusión de romper una barrera histórica y avanzar por primera vez a la fase eliminatoria.

Por su parte, los “All Whites” afrontan su tercera participación en un Mundial. El conjunto oceánico busca, además, su primera victoria en una cita planetaria, tras sus anteriores apariciones en España 1982 y Sudáfrica 2010.

¿Cuándo y a qué hora juegan Irán vs. Nueva Zelanda en el Mundial 2026?

El partido entre Irán y Nueva Zelanda, válido por la primera jornada del Grupo G, se disputa este lunes 15 de junio a las 21:00 horas de Chile. El encuentro se juega en el SoFi Stadium, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California.

¿Cómo ver y dónde ver en vivo el partido entre Irán y Nueva Zelanda por el Mundial 2026?

En Chile, el encuentro no contará con transmisión en señal abierta y solo podrá verse a través de televisión por cable. La emisión estará a cargo de DSports.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO y DAZN. Además, podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.