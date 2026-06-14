La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree en el accidente de helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro ha generado conmoción entre sus seguidores alrededor del mundo.

En Chile, la noticia tuvo un impacto especial debido a que el artista había visitado el país apenas 12 días antes del fatal accidente.

Tras conocerse su fallecimiento, esos videos y publicaciones se transformaron en los últimos recuerdos de su visita a Chile. La presentación en Santiago quedó además como uno de los registros finales de su gira internacional antes de la tragedia aérea ocurrida en Brasil, donde perdió la vida junto al youtuber argentino Gaspi y otras cuatro personas.

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En concreto, el músico se presentó el pasado 2 de junio en el Centro de Eventos Blondie de Santiago, en el marco de la gira promocional de su álbum Alone in a Crowd.

El espectáculo combinó música, humor y elementos visuales, una fórmula que caracterizó gran parte de su carrera artística.

Uno de los momentos más recordados de aquella visita ocurrió durante el concierto, cuando el cantante sorprendió al público al realizar un efusivo “ceacheí”.

Más allá del escenario, Tree también protagonizó diversos encuentros con figuras del mundo digital chileno. Durante su paso por Santiago grabó contenidos junto al influencer Pollo Castillo y compartió registros en redes sociales donde apareció interactuando con el tradicional personaje del Doctor Simi, imágenes que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores locales.

Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas de la colisión entre las dos aeronaves ocurrida en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.