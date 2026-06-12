Unión La Calera - U de Chile: a qué hora es el partido por la Liga de Primera, horario y cómo verlo por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En medio de la disputa del Mundial 2026, el fútbol chileno no se detiene y tendrá el desarrollo de la fecha 15 de la Liga de Primera entre viernes y domingo.

En ese contexto, la U de Chile tendrá una decisiva visita a Unión La Calera en el césped sintético del Nicolás Chahuán.

Será la tercera vez que se verán las caras en el año, habiéndose enfrentado por la Copa de la Liga. En este caso, será por la Liga de Primera, donde los azules precisan ganar ante el colista del torneo para meterse en la zona alta de la tabla.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera y la U de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre albos y nortinos se juega este domingo 14 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Unión La Calera y la U de Chile?

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, por TV, este juego se podrá seguir a través de TNT Sports Premium.

Domingo 14 de junio

15:00 horas | Unión La Calera vs. U de Chile | Nicolás Chahuán