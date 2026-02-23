Dino Gordillo volvió al escenario tras polémica por beso a niña: así reaccionó el público de festival sureño

Tras su polémica por supuestamente besar a una menor de edad sobre el escenario del Festival de Villa Alegre, Dino Gordillo ha vivido jornadas complejas e incluso lo han bajado de eventos a última hora. Eso sí, el humorista ha seguido activo durante uno de los periodos más fructíferos para su rubro: el verano.

De hecho, una de las presentaciones donde se puso a prueba fue en la Fiesta de la Humita de Talcamávida 2026. En concreto, durante la segunda noche el viernes pasado.

El resultado para él fue positivo: no hubo pifias ni cuestionamientos por el episodio que protagonizó en la Región del Maule.

“Durante cerca de una hora, el gran Dino desplegó todo su talento y carisma sobre el escenario, conquistando al público con sus historias”, reseñó la municipalidad en sus redes sociales.

“Agradecer de corazón. Fue algo maravilloso, sorprendente. Antes de comenzar mi show, todo el público ya estaba aplaudiéndome de pie. Fue una cosa enorme, mi corazón está lleno de alegría. No tengo palabras”, fue parte de lo que dijo en una entrevista posterior al espectáculo.

El siguiente evento importante de Gordillo es el Festival de Comedia que realiza Chilevisión. Su nombre forma parte de la parrilla de este lunes 23 de febrero, junto a otros tres exponentes.